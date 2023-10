Wieczory z przygodą w BBC Earth

W najnowszej odsłonie dobrze znanego programu wracamy do codziennego życia mieszkańców czterech gospodarstw domowych z różnych stron alaskańskiego odludzia. Ich życie skupia się przede wszystkim na polowaniach oraz pieczołowitych przygotowaniach do długiej i mroźnej zimy. Na Alasce temperatury spadają do poziomu zagrażającego życiu, czyli -60 stopni Celsjusza. Region o tak surowych warunkach klimatycznych zamieszkują ludzie o wyjątkowo twardych charakterach.