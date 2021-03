"Widziałbym wojsko i policję na ulicach". Lekarz zaskakująco o lockdownie

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte zostaną hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, a uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

Wojsko powinno pomóc w walce z epidemią?

Nowe obostrzenia od soboty. Lockdown faktem. "Stosujcie DDM!"

Celem "znęcanie się nad wirusem"

Dodał, że celem takiego działanie nie byłby "znęcanie się nad wirusem, a nie nad ludzmi”. "Trzeba go jak najszybciej wybić, aby wracać do normalności" – podkreślił lekarz.

Według niego twardy lockdown to krok w kierunku końca pandemii. I takiego przekazu - jak zaznaczył - brakuje mu po stronie rządu. Obniżenie dobowej liczby nowych zachorowań to zdaniem doktora jedyna droga do otwarcia gospodarki w okolicach wakacji.