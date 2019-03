Wichura nadciąga nad Polskę. RCB rozsyła ostrzeżenia

Do sobotniego południa musimy być przygotowani na bardzo silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia niemal dla całej Polski, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y z alertami. Najmocniej wiać będzie na północy i w górach.

W nocy przez Bałtyk przemieszczał się będzie niż "Heinz", przez co spodziewane są porywy wiatru do 70-85 km/h, a wzdłuż wybrzeża nawet do 90-100 km/h. Wysoko w górach (od Sudetów po Bieszczady) pojawią się porywy do 100-110 km/h - alarmują w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus.