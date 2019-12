Wichura nad Bałtykiem. Ostrzeżenia 2. stopnia

Aż do niedzieli na wybrzeżu musimy spodziewać się bardzo silnego wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w porywach na Bałtyku może być nawet 10 w skali Beauforta.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed silnym sztormem. W piątek synoptycy przewidują południowo-zachodni wiatr 8 do 9 w skali Beauforta, a w porywach 10.

"Stan morza 6 do 5. Temperatura od 4 do 7 st. C" - zapowiada IMGW warunki na morzu i w strefie całej brzegowej. Orientacyjna prognoza dla Bałtyku południowego i południowo-wschodniego przewiduje, że również w sobotę i niedzielę siła wiatru w porywach sięgać będzie 7 w skali Beauforta.