Wiceszef MS broni abpa Jędraszewskiego. "To bardzo mądry człowiek"

Abp Marek Jędraszewski stwierdził, że "ekologizm to niebezpieczne zjawisko". Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, jego słowa należy interpretować w szerszym kontekście, a uwagi duchownego są godne uwagi i przemyślenia.

- Warto słuchać abpa Jędraszewskiego. To bardzo mądry człowiek, potrafi rozbierać teorie filozoficzne na części pierwsze. Inspiruje nas - oświadczył Wójcik na antenie Polsat News. - Arcybiskup odnosi się do pewnego kontekstu natury filozoficznej. Jeśli ktoś chce zmieniać stosunki społeczne i gospodarcze, to należy się temu bacznie przyjrzeć - dodał.