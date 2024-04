Wiceprezes PiS atakuje człowieka Dudy

Atak na Sienkiewicza

Były szef resortu kultury w mocnych słowach zaatakował także swojego następcę, którego nazwał "ubeckim podpułkownikiem". - Tak go nazywam, bo on (Bartłomiej Sienkiewicz - red.) działa jak ubecki podpułkownik. Resort nie ma żadnych pozytywnych planów, słyszę tylko czasami te pomysły Joanny Scheuring-Wielgus i piszę potem interpelację dotyczącą słów tej wiceminister. To oni mi odpowiadają na zupełnie inny temat - stwierdził.