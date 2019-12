Wicepremier Piotr Gliński: walczymy o odzyskanie dzieł sztuki dla Polski

- Cały czas odzyskujemy kolejne dzieła sztuki, mniej i bardziej cenne. Mamy w katalogu 64 tysiące obiektów, które są opisane. (…) Wiemy o takich obiektach, które nie są stratą wojenną, ale w związku z wojną pozostały za granicą i nie możemy ich odzyskać – mówił prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, w rozmowie z Telewizją Trwam.

- Wiemy o takich obiektach, które nie są stratą wojenną, ale w związku z wojną pozostały za granicą i nie możemy ich odzyskać. Mam na myśli osiem obrazów Bractwa św. Łukasza, tzw. Łukaszowców. Są to obrazy namalowane przez świetnych polskich malarzy, którzy zawiązali tę grupę św. Łukasza. Zostały namalowane na światową wystawę do Nowego Jorku w 1939 roku i były tam prezentowane. Są to obrazy przedstawiające polską historię, specjalnie zamówione, żeby przedstawić Polskę poprzez dzieła sztuki najlepszych polskich malarzy i niestety nigdy nie wróciły do Polski – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego.