Wiceminister zdrowia: rośnie liczba zarażonych, ale też osób, które wyzdrowiały

- To, że do mamy już ponad 100 osób wyleczonych, świadczy o tym, że nasze rozwiązania się sprawdzają - powiedział w niedzielę wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Poinformował też, że do ok. 8 tys. wzrosła dobowa liczba przebadanych próbek na obecność koronawirusa. Od początku epidemii przeprowadzono już ok. 80 tys. testów. Zdaniem wiceministra nie ma też niebezpieczeństwa, że testów zabraknie, gdyż zakupiono ich ok. 800 tys., a dostawa 150 tys. dotarła już do Polski, co powinno wystarczyć na najbliższy kilka tygodni.