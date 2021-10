Wiceminister Kraska ma złe wieści. "Jutro powinny się nam zapalić dwie czerwone lampki"

Pytany o to, w jaki sposób powinno się przekonywać niezaszczepionych do tego, by przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19 stwierdził, że ochrona, jaką daje szczepienie, powinna być wystarczającą zachętą. - Nie ma lepszej rekomendacji dla szczepionki, niż ta, że jeżeli nawet zachorujemy, to ten przebieg nie będzie taki ciężki - tłumaczył Kraska.