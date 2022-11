Wiatraki potrzebne na wczoraj [OPINIA]

Mijają trzy miesiące od kiedy propozycja nowelizacji zasady 10H trafiła do Sejmu. Jednak Marszałek Elżbieta Witek do tej pory nie nadała mu numeru druku, co formalnie uniemożliwia dalsze prace. Jest to jedyny rządowy projekt ustawy, któremu nie nadano biegu przez tak długi czas. Opieszałość procesu legislacyjnego stara się tłumaczyć minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, która wskazuje na konieczność ponownego przedyskutowania rozwiązań zaproponowanych w projekcie nowelizacji. Konsultacje publiczne projektu ciągną się od maja 2021 r. Dlatego argument ten trudno rozumieć inaczej, niż przeciąganie procesu legislacyjnego.