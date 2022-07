Wiatr przyniósł COVID-19. Korea Północna obwinia Południe o wysyłanie balonów z wirusem

Bieżąca sytuacja, o której doniósł w piątek "The Guardian", to 4570 osób z gorączką, która lokalnie jest - w obliczu braku testów do badań - wskaźnikiem występowania zakażenia. Według północnokoreańskich statystyk z przypadłością zmierzyło się już prawie 5 milionów mieszkańców. W tym czasie zarejestrowano tylko 73 zgony, które spowodować miał wirus.