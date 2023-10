Wiadomo, co spadło na dach w Rakowie. Prokuratura nie ma wątpliwości

W kwietniu tego roku zagadkowy przedmiot, ważący ok. cztery kg, uszkodził dach domu jednorodzinnego w Rakowie, w powiecie konińskim. Dziwny element, który przebił się przez dach, był wykonany z metalu i miał cylindryczny kształt. Okazało się, że był on kołem zamachowym silnika, a dokładnie jego częścią, "samoróbką". Jak twierdzą eksperci, często są one montowane przez rolników w traktorach.