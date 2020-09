Wesela 2020. Rząd planuje nowe obostrzenia. Czy będzie obowiązywała rejestracja wesel?

Wesela 2020. Jakie zasady?

Wesela - jaki limit osób? W czerwonych powiatach, gdzie sytuacja epidemiczna jest najgorsza, na weselach może bawić się do 50 gości. W żółtych powiatach liczba gości ograniczona jest do 100 osób, a w pozostałej części Polski na wesela można zaprosić 150 osób. Jest to sprawdzane przez policję, która prowadzi kontrole wesel.

Wesela 2020. Rejestracja wesel

Rejestracja wesel - jakie zasady? Obowiązek ten polegałby na zgłaszaniu do sanepidu liczby gości i ich danych. To pozwoliłoby na dokładną kontrolę i łatwiejsze dotarcie do gości w przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem. Taki ruch ma sprawić, że łatwiej będzie sprawdzić, czy na weselu faktycznie jest 150 gości, co jest obecnie obowiązującym limitem. Ten póki co ma się nie zmienić.