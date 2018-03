Wenus z Milo dostała... protezy rąk! Zaskakująca akcja organizacji wspierającej niepełnosprawnych

W paryskim metrze stanęła replika rzeźby Wenus z Milo. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że grecka bogini otrzymała w miejsce brakujący rąk protezy. To element akcji #bodycantwait przygotowanej przez organizację Handicap International, pomagającej okaleczonym ofiarom wojny.

Według informacji HI protezy trafią niedługo do 100 osób w Indiach. Choć to piękny gest, to jedynie kropla w morzu potrzeb. Według danych organizacji sztucznych kończyn potrzebuje ok. 100 milionów osób na całym świecie!