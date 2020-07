Wenus. Odkryto aktywne wulkany na Wenus. To zaprzeczenie teorii o uśpionej planecie

Wenus. Aktywne wulkany na powierzchni planety

Jak informuje "The Guardian", naukowcy zidentyfikowali 37 pierścieniopodobnych struktur na powierzchni Wenus. Uważa się, że to aktywne wulkany, co byłoby zaprzeczeniem teorii o tym, że Wenus jest uśpioną planetą. Wulkany mają nadal istnieć, co sprawia, że Wenus może być geologicznie dynamiczną planetą.