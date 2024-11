WeNet wspiera walkę z depresją - firma partnerem społecznej inicjatywy "Biegiem Pomagam"

WeNet, lider w branży rozwiązań technologicznych, od lat angażuje się w inicjatywy społeczne i charytatywne, a udział w wydarzeniu "Biegiem Pomagam" to kolejny dowód na odpowiedzialność społeczną firmy. Co więcej, zaangażowanie w to wydarzenie stanowi integralną część realizowanej przez firmę strategii ESG (Environmental, Social, Governance), która obejmuje działania proekologiczne, społeczne oraz dbałość o transparentność i odpowiedzialne zarządzanie. Dzięki tej strategii, WeNet aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia i wsparcia osób w trudnej sytuacji.