Węgry. Wypadek autokaru z Polakami. Jedna osoba nie żyje, ponad 30 rannych. Mamy odpowiedź MSZ

Węgry. Doszło do wypadku autokaru, którym podróżowali Polacy. W wyniku zdarzenia jedna osoba nie żyje, a 34 zostały poszkodowane. To, że doszło do wypadku, potwierdza w rozmowie z Wirtualną Polską wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Węgry. Wypadek autokaru, wśród pasażerów Polacy (Materiały WP)