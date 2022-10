"Węgla na pewno nie zabraknie". Państwowa instytucja od miesięcy nie może go kupić

Surowce miały trafić do sześciu regionalnych jednostek: z Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Gliwic. Jak wynika ze specyfikacji warunków zamówienia, nie były to małe ilości. Do Bydgoszczy miało trafić 6,6 tony węgla gruboziarnistego tzw. orzecha; do Gdańska 12 ton tego samego surowca i 18 ton ekogroszku. Do Poznania 6,7 tony węgla i 25 ton ekogroszku; do Warszawy 126 ton węgla, do Wrocławia 10 ton groszku i 15 ton węgla tzw. kęsy. Z kolei do Gliwic 14 ton ekogroszku i 10 ton koksu.