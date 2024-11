Webfleet podejmie współpracę z firmą Schmitz Cargobull, aby zaoferować zintegrowane rozwiązanie telematyczne dla naczep w ramach programu OEM.connect

Amsterdam (5 listopada 2024 r) - Webfleet, cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, rozszerza swój program partnerski OEM.connect o obsługę naczep. Pierwszym producentem naczep, który dołączył do programu OEM.connect, jest Schmitz Cargobull, wiodący producent naczep do przewozu towarów w kontrolowanej temperaturze, ładunków drobnicowych i masowych w Europie. Operatorzy flot komercyjnych mogą teraz łatwo łączyć naczepy Schmitz Cargobull z systemem Webfleet za pośrednictwem fabrycznie montowanych systemów telematycznych, eliminując potrzebę instalacji sprzętu na rynku wtórnym. W ten sposób mogą uzyskać dostęp do zaawansowanych danych naczepy, aby zwiększyć jej wykorzystanie, skrócić przestoje i poprawić ogólne bezpieczeństwo.