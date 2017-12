Ważny przekaz papieża. Internauci: Powiedz to biskupom

Papież Franciszek napisał na Twitterze słowa, które poruszyły internautów. Zaapelował o skromność, a część odpowiedzi na ten apel może nie spodobać się kościelnym hierarchom.

"Skromność jest istotną cnotą dla tego, kto chce być na wzór Jezusa cichy i pokornego serca" – czytamy we wpisie Franciszka. W kilka godzin po publikacji zyskał ponad 10 tys. polubień, pojawiło się też mnóstwo komentarzy. Wśród nich znalazły się również te nieprzychylne.

"Kiedy stoisz na placu św. Piotra i patrzysz na wszystkie budynki, widzisz wszystko poza skromnością" – stwierdza jeden z internautów. Do tego dołączają się inni, pisząc, że skromność nie jest cnotą duchowieństwa, zwłaszcza na najwyższym szczeblu. "Szanuję ludzi, którzy wierzą w Jezusa i w jego ofiarę, ale nie szanuję Kościoła katolickiego, który jest jednym z najbogatszych kościołów na świecie i może walczyć z ubóstwem, ale tego nie robi" – brzmi kolejny komentarz.

Ktoś inny dodaje: "Bank Watykański zarządza 64 mld dolarów aktywów, jest właścicielem 764 mln dolarów w kapitale własnym i utrzymuje rezerwy złota za ponad 20 milionów dolarów z Rezerwy Federalnej USA. I to wszystko, co mamy prawo wiedzieć. Za to można kupić dużo domów dla bezdomnych i dużo żywności dla głodnych".