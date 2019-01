Ważny komentarz Zdanowskiej po śmierci Adamowicza. O mowie nienawiści i języku debaty publicznej

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wskazuje: należy zastanowić się nad tym, jak ukrócić język nienawiści. - Tym powinni się zająć politycy na najwyższym szczeblu władzy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. I wspomina Pawła Adamowicza - "fantastycznego człowieka i świetnego włodarza".

Wrocławska prokuratura po dwóch miesiącach umorzyła śledztwo w sprawie aktów. Podobną decyzję podjęli śledczy z Gdańska po zawiadomieniu Adamowicza, o czym kilka dni przed śmiercią informował w mediach społecznościowych. Prokuratura uznała, że akty nie zawierały gróźb i nawoływania do nienawiści, na które to elementy wskazywali przesłuchani w śledztwie prezydenci. Paweł Adamowicz miał złożyć zażalenie na tę decyzję. Nie zdążył. Teraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak chce, aby śledczy ponownie zajęli się sprawą .

Zatracenie się narodu

Spytaliśmy Hannę Zdanowską, czy dołączy do akcji Jacka Jaśkowiaka. - Nie podjęłam jeszcze decyzji. Sami Polacy osądzą najlepiej, czy takie podejście prokuratury do tej sprawy jest właściwe. Kolejny raz uzyskać odpowiedź, że to nie jest nawoływanie do nienawiści… to przepraszam - odpowiada prezydent Łodzi.

Według Zdanowskiej "trzeba się teraz zastanowić, jak ukrócić ten język nienawiści i ten hejt". - Kwestią języka debaty politycznej i publicznej powinni się zająć ludzie nie tylko na szczeblu samorządowym. My nie kreujemy, nie rzucamy negatywnym przekazem. Dobrze by było, gdybyśmy wszyscy w ten sposób potrafili rozmawiać wszędzie indziej. I tym powinni się zająć politycy na najwyższym szczeblu władzy. Zastanowić się, czy to, co się dzieje, nie prowadzi nas do tragedii. Czy nie idziemy drogą do zatracenia się jako naród - dodaje.