Jaśkowiak chce śledztwa ws. "aktów zgonów" MW. "Ze względu na szacunek dla Adamowicza"

Prezydent Poznania chce, aby śledczy ponownie zajęli się sprawą Młodzieży Wszechpolskiej, która wystawiła "akty politycznego "dla 11 samorządowców. Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że złoży zażalenie na decyzję prokuratury ws umorzenia postępowania w tej sprawie.

- Zrobię to ze względu na szacunek dla Pawła Adamowicza i pamięć o nim - powiedział Jacek Jaśkowiak.

Deklaracja Adamowicza

"Jestem głęboko zdziwiony postępowaniem prokuratury. To co zrobili Wszechpolscy, to nie była zwyczajna krytyka. Posługiwanie się tak wyrazistym symbolem, jakim jest akt zgonu przekracza dopuszczalne granice wyrażania swojego niezadowolenia i zawiera olbrzymią dawkę negatywnej treści" pisał o akcji MW Adamowicz.