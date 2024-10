Wątpliwości ws. zarzutów wobec gen. Szymczyka. "Za wcześnie?"

Były szef policji odmówił składania wyjaśnień, tłumacząc to, że "całość materiału dowodowego to rzeczy objęte tajemnicą zarówno państwową, jak i służbową", a składanie wyjaśnień bez odpowiedniej zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji naraziłoby go na odpowiedzialność karną. Generał również podkreślił, że nie miał świadomości, iż potrzebuje zezwolenia na wwiezienie prezentu, który miał być atrapą broni.