Waszyngton bije na alarm. Putin zamierza wziąć wielki odwet

- To kolejny podobny sygnał w ostatnim czasie. Wcześniej mówiło się m.in., że Rosja przeprowadzi podobne ataki 9 maja w Dzień Zwycięstwa. Teraz słyszymy znowu, że Putin zrobi coś strasznego. Jest do tego zdolny. To terrorysta. Najgorszy spośród tych, których do tej pory mieliśmy okazję oglądać – mówi Wirtualnej Polsce gen. Roman Polko, były szef jednostki specjalnej GROM.