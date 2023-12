Spłonęły dwa samochody osobowe. Nie wiadomo co spowodowało sytuację.

Do zdarzenia doszło na ulicy Banacha w Warszawie. - Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Oba to pojazdy hybrydowe. Podróżowało nimi dwóch kierowców. Obaj opuścili pojazdy przed przybyciem straży pożarnej. Doszło do pożaru, oba samochody były objęte ogniem. Uległy spaleniu - poinformował starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej w rozmowie z TVN24.