Krakowska Vita - komfort mieszkania blisko centrum

– Krakowska Vita to ciekawa propozycja dla osób, które cenią sobie życie w mieście, a jednocześnie lubią ciszę i prywatność na co dzień. Tu żyje się wolniej niż w centrum, ale ze względu na świetną komunikację i rozbudowaną infrastrukturę lokalną można zachować swobodny dostęp do wszystkich możliwości, jakie oferuje Warszawa. Naszym projektem powinny zainteresować się zwłaszcza osoby, które pracują w dzielnicach biurowych na Służewcu Przemysłowym oraz Woli i nie lubią tracić czasu na dojazdy. Ze względu na bliskość portu lotniczego Okęcie kupno mieszkania w Krakowska Vita jest również atrakcyjną opcją inwestycyjną na wynajem krótkoterminowy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura sprzedaży, które zostanie otwarte w drugiej połowie listopada br. na zapleczu budowy – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.