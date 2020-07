Warszawa. Złota 44. Sprzedano najdroższy w Polsce apartament

Biuro sprzedaży Złotej 44 poinformowało, że sprzedano już trzypoziomowy apartament, który zajmuje trzy ostatnie piętra drapacza chmur. Są to kolejno 52., 53. i 54. piętra wieżowca przy Złota 44 w Warszawie.

Jego właściciel będzie mógł z wysokości ponad 190 metrów podziwiać Warszawę. W skład apartamentu wchodzi także taras o powierzchni 30 mkw., z widokiem na Pałac Kultury i Nauki. Kwota transakcji nie została ujawniona, ale wiadomo, że to najdroższy apartament w Polsce.

- Cena zakupu penthouse'u nie zostanie ujawniona. Możemy jednak potwierdzić, że kwota sprzedaży to największa transakcja dotycząca pojedynczego apartamentu w historii polskiego rynku mieszkaniowego - informują przedstawiciele Złotej 44. Do tej pory najdroższy apartament pod adresem Złota 44 kosztował 11 milionów zł.

Wieżowiec przy Złotej 44 do dyspozycji ma również piętro rekreacyjne, z którego mogą korzystać wszyscy właściciele. Dostępne są tam kino, SPA, basen, siłownia i jacuzzi.

"Złota 44 to najbardziej prestiżowy adres w Polsce i najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej. Jej autorem jest Daniel Libeskind - światowej sławy, genialny architekt. Stworzył on zjawiskową budowlę, która jest jednocześnie wspaniałą przestrzenią do życia na najwyższym poziomie" - czytamy na internetowej stronie Złota 44.