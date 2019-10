Warszawa. Wypadek na Bielanach. Wzruszający wpis żony mężczyzny, który zginął pod kołami BMW

"Moje serce pękło, a świat w jednej chwili wywrócił się do góry nogami" - napisała na swoim profilu na Facebooku żona mężczyzny, który zginął w niedzielę w wypadku na warszawskich Bielanach. Z relacji świadków wynika, że 33-latek w ostatniej chwili wypchnął na chodnik żonę i wózek z 3-letnim synkiem. W ten sposób ocalił im życie.

"Odszedłeś tak niespodziewanie. Mój Najdroższy Mężu i Ukochany Tatusiu Naszego Wspaniałego Synka. Mimo że nie będzie Cię już fizycznie przy nas, wiem, że zawsze będziesz o nas dbał z daleka, tak jak robiłeś to przez tych kilka lat, które było nam dane ze sobą spędzić. Jesteś naszym Aniołem i na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - napisała kobieta na swoim profilu na Facebooku.

Warszawa. Wypadek na Bielanach

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę po godz. 13. 31-letni kierowca bmw potrącił pieszego, który przechodził przez przejście przy ul. Sokratesa na warszawskich Bielanach. Z relacji świadków wynika, że 33-letni mężczyzna w ostatniej chwili zdążył wypchnąć na chodnik żonę i odsunąć wózek z 3-letnim synkiem. Uratował bliskich, ale sam nie był już w stanie uciec.

Mężczyzna zmarł po długiej reanimacji. Kobieta i dziecko trafili do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Śledczy ustalili, że 31-latek przekroczył dopuszczalną prędkość - jechał z prędkością ok. 130 km/h. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do winy. Odpowiadał też na pytania obrońcy. - Wyjaśnił, że niewiele pamięta. Dodał, że oślepiło go słońce - poinformował PAP Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.