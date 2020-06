Warszawa. Wypadek autobusu. Ratownik opowiada, co działo się na miejscu. "Mieli szczęście"

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12 na moście Grota-Roweckiego w Warszawie , w ciągu trasy S8. Przegubowy autobus linii 186, którym w kierunku Żoliborza jechało 40 osób, przebił barierki na wiadukcie i przełamał się na pół. Jego przednia część - wraz z pasażerami - spadła z wysokości około pięciu metrów - na nasyp Wisłostrady.

Zginęła 70-letnia pasażerka autobusu. 22 osoby zostały ranne. 17 z nich - w tym dwie osoby nieletnie - przewieziono do szpitali. Z informacji podawanych przez stołeczny ratusz wynika, że stan 6 osób jest ciężki.

Warszawa. Wypadek autobusu. Ratownik o akcji

- Był chaos - mówi Wirtualnej Polsce. - To duża akcja dla ratowników medycznych, kilkanaście osób poszkodowanych. Na początku dostaliśmy informację, że autobus zawisł na wiadukcie i by się tam udać, bo ranni są na górze - opowiada. Jako jeden z pierwszych był na miejscu zdarzenia. - Tam okazało się, że pasażerowie powypadali z tego autobusu na dół i musimy zjechać w tamto miejsce - dodaje.

Podkreśla, że świadkowie przeszkadzali w akcji. - Zatrzymywali się tylko po to, by nagrać film czy też zrobić zdjęcie. Niektórzy byli na tyle bezczelni, że jechali sobie na rowerze przez środek zdarzenia, zatrzymywali się i robili zdjęcia. Albo kierowcy, którzy zostawiali samochody i wysiadali specjalnie, żeby udokumentować to zdarzenie. Ludzie, naprawdę przeszkadzacie nam w pracy. Dużo lepsze zdjęcia zobaczycie w telewizji - dodaje.