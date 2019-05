Warszawa Wawer. Napastnik może trafić do schroniska dla nieletnich

- Sprawca najprawdopodobniej trafi do schroniska dla nieletnich - przekazuje nieoficjalnie w rozmowie z WP rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Kołakowski. - Na razie nie ma informacji, żeby do sądu trafił wniosek ws. napastnika z wawerskiej szkoły podstawowej - dodaje.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 195 w warszawskim Wawrze. W piątek ok. godziny 10 na szkolnym korytarzu jeden z uczniów - ośmioklasista w wieku około 15 lat - zaatakował nożem swojego kolegę. Pomimo reanimacji ratownikom nie udało się przywrócić czynności życiowych. Chłopiec zmarł.

Wniosek ws. napastnika z wawerskiej szkoły podstawowej na razie nie wpłynął do sądu. - W tego typu przypadkach sprawca najczęściej trafia do schroniska dla nieletnich - mówi nam rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Podkreśla, że jak "na razie są to hipotetyczne założenia".