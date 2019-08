Warszawa. Pogoda na dziś. W czwartek będzie ciepło? Czy będzie padać?

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś niewielkie zachmurzenie. W porównaniu do środy powinno być cieplej. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu ani silnego wiatru.

Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie?

Poranek w Warszawie przyniesie niewielkie i umiarkowane zachmurzenie oraz temperaturę wynoszącą 15-18 st. C. Rano nie powinno również wiać. Maksymalna prędkość wiatru wyniesie 4 km/h. Wychodząc z domu, można zapomnieć o parasolu. Synoptycy nie prognozują na dziś opadów deszczu.

Po południu nastąpi niewielkie ocieplenie. Słupki rtęci wzrosną do 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 22 st. C. Po godzinie 12 nieznacznie wzrośnie prędkość wiatru. Nie powinna ona być wyższa niż 15 km/h.