Warszawa. Podwyżki i opóźnione metro. Rafał Trzaskowski tłumaczy

- To piekielnie trudne czasy dla miasta - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tłumaczy, że nigdy nie było tak katastroficznego zbiegu okoliczności. "Rząd tnie pieniądze dla samorządów a dodaje im zadań, mamy pandemię i recesję w gospodarce. Tylko w tym roku dochody Warszawy spadną o 1,5 miliarda złotych” - wylicza Trzaskowski.

Miasto musi się więc zadłużyć, przesunąć w czasie wiele inwestycji albo z nich zrezygnować i co najtrudniejsze dla ratusza, podnieść opłaty mieszkańcom.

Kryzys budżetowy miasta odczują warszawscy kierowcy. Ratusz rozszerzy strefy płatnego parkowania i zmieni godziny do których parkowanie będzie płatne. Opłata za parking w stolicy będzie obowiązywała do godziny 20. To plany na ten rok. W przyszłym roku powstanie najdroższa strefa centrum, gdzie pozostawienie auta będzie kosztowało 6 złotych za godzinę. Warszawa musi też podnieść opłaty za śmieci. Wprowadzony zostanie mechanizm powiązania opłat za śmieci ze zużyciem wody w danym lokalu. Na horyzoncie pojawiają się też plany podniesienia cen biletów w komunikacji miejskiej, ale tu nie ma jeszcze gotowych rozwiązań.