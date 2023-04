Warszawa. Makabryczne odkrycie w kamienicy. "Lokatorzy w zeszłe lato zgłaszali dziwny zapach"

- Z zewnątrz także nie było niczego, co świadczyłoby o zwłokach w mieszkaniu. Wszyscy, zarówno policja, jak Administracja i sąsiedzi, byli przekonani, że tego pana po prostu nie ma w mieszkaniu. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich dozwolonych prawem ścieżek, Administracja miała prawo do otwarcia lokalu, co nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2023. O znalezieniu ciała natychmiast powiadomiono policję - pisze administracja budynku.