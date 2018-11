Warszawa: Chcieli dać dziecku na imię Yoda, urząd wyraził zgodę

Urząd stanu cywilnego w Warszawie zezwolił rodzicom, by swojemu 4-letniemu synowi dali na drugie imię Yoda. Spierali się z językoznawcami, którzy uważali, że Yoda jest tylko zieloną istotą. Rodzice kontrargumentowali, że to jest dyskryminacja ze względu na kolor skóry.

Negatywnie nastawiona Rada Języka Polskiego

Racja po stronie ojca i urzędu

Rada miała zastrzeżenie nie tylko do ortografii imienia, ale też jakiej postaci dotyczy. Ojciec dziecka argumentował to dyskryminacją, o czym pisał w swoim poście. - "Po drodze było decydujące starcie z opinią Rady Języka Polskiego - iż Yoda to m.in. istota o zielonej skórze i mierząca ok. 130 cm. Odparowałem w urzędowym piśmie, iż uwaga ta nosi znamiona dyskryminacji ze względu na kolor skóry, a Władysław Łokietek wg różnych źródeł mierzył 130-140 cm" - czytamy.