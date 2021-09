Wałęsa chce powtórzenia procesów, które przegrał. "Mam tego dość"

Żądania Lecha Wałęsy. Chce powtórzenia przegranych procesów

"Mam tego dość. 1. W sierpniu 1980 r. wystawiony zostałem na przewodzenie strajkowi w obronie P. Walentynowicz, jasną rzeczą było, że SB o tym wiedziało, wzmocniono inwigilację, właściwie urwanie się SB było praktycznie niemożliwe. Niebiosa podpowiedziały skuteczne rozwiązanie. 2. Strajk o P. Walentynowicz wygrany, wszystkie postulaty spełnione, komitet przegłosował zakończenie strajku. Jako przewodniczący mam ogłosić zakończenie. Kolesie upierają się do dziś, by nie ogłaszać i kontynuować strajk. ZOMO pod stocznią tylko na to czekało!" - tak rozpoczął swój post w mediach społecznościowych były prezydent.