Waleria Głodan zginęła z matką i trzymiesięczną córką. Ofiary ataku rakietowego w Odessie

Jak informuje Ukrainform, w gruzach bloku zginęła także matka Walerii Głodan. Mąż kobiety przeżył, ponieważ w momencie eksplozji nie było go w domu - był na zakupach. Poinformował o tragedii, która go spotkała, we wpisie na Facebooku. - Moje ukochane trafiły do Królestwa Niebieskiego. Pozostaną w naszych sercach – czytamy w poruszającym wpisie.