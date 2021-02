Walentynki 2021. Najpiękniejsze życzenia na walentynki

Walentynki 2021. Wierszyki na walentynki

Luty, zima chłód nastaje, mróz I zimno, biała Ziemia

Moja miłość nie ustaje w Nasze święto śle życzenia..

Bo choć w zimie to gorące choć daleko, bliskie Ci

Bo z serduszka to płynące słowa również bliskie Mi..

By Twe serce czuło wiosnę oczka nie roniły łez

By mój anioł był szczęśliwy by zapomniał co to gniew.

Więc Skarbeczku bądź szczęśliwa bo szczęśliwy jestem Ja

Nasza Miłość jest prawdziwa razem jest piękniejszy Świat..

Wszystkiego najlepszego w Dniu Świętego Walentego..