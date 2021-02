Walentynki 2021. Historia święta zakochanych

Walentynki obchodzone są co roku 14 lutego. To święto wszystkich zakochanych. Historia Święta Zakochanych sięga czasów starożytności. Nazwa tego święta pochodzi od imienia kapłana, który oddał życie za swoją miłość. Święty Walenty był rzymskim duchownym, który udzielał ślubów zakochanym parom.

Jak głosi legenda, cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, gdyż uważał, że najlepsi legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Ten zakaz złamał właśnie biskup Walenty, błogosławiąc potajemnie młodych legionistów. Został on przez to wtrącony do więzienia.