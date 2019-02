Walentynki 2019. Życzenia i wierszyki z okazji Dnia Zakochanych. Sprawdź najciekawsze propozycje

Już dzisiejszego dnia wielu z nas będzie obchodzić Walentynki ze swoimi partnerami. Jest to idealna okazja, żeby złożyć życzenia swoim ukochanym. Sprawdź, jakie życzenia przygotowaliśmy na ten szczególny dzień.

Walentynki 2019 – Święto Zakochanych

Walentynki 2019 – wierszyki i życzenia

Kochać nie znaczy o kimś marzyć, Kochać nie znaczy o kimś śnić, Kochać to znaczy komuś wierzyć, Kochać to znaczy dla kogoś żyć…

Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam

Może przyjdziesz, może zjawisz się

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem

Kim dla Ciebie jestem ...