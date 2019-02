Walentynki 2019 – pomysły na życzenia i wiersze dla tej jedynej, ukochanej osoby. Propozycje SMS na Walentynki

Walentynki 2019 już prawie dobiegły końca. Jeżeli jeszcze nie odważyłeś się napisać do tej jedynej, ukochanej osoby, to poniżej przedstawiamy kilka propozycji wierszy na Walentynki.



Walentynki 2019 – wiersze na Walentynki

Po raz pierwszy zaznałam prawdziwej miłości

Prawdziwej miłości z domieszką zazdrości

Nigdy nikogo tak nie kochałam

I nigdy nikomu tak nie ufałam

Miłość prawdziwa daje moc szczęścia

Można się wtulić w czyjeś objęcia

I tak we dwoje stawiać światu czoła

Słuchając jak jedno serce drugie cicho woła

Nigdy nie być samemu w zmartwieniach

Pomagać sobie we wszystkich problemach

Nie trzeba już w samotności cierpieć i się smucić

A w każdej potrzebie do drugiego serca można się zwrócić

Wszystkie zmartwienia dzielić na dwa

I uwierzyć że słowa płyną z głębi serca

Bo miłość to szczęście a nie ból i rany

Każdy chce kochać i być kochanym..