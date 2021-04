Waldemar B. nie trafi do aresztu

Książę Filip był ważniejszy, niż sądzono. Dr Wilk o nieznanych faktach

Były senator nie trafi do celi

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku złożyła do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Mimo to były parlamentarzysta PiS nie trafił i nie trafi w tej sprawie do celi. Sąd odmówił jego aresztowania. Z kolei - jak podaje rozgłośnia - prokuratura nie będzie składać do sądu zażalenia w sprawie odmowy tymczasowego aresztowania Waldemara B.