Wałbrzych: Wystraszyli kolegę dla żartu. Zaatakował ich nożem

Policja w Wałbrzychu zatrzymała nastolatka, który bronił się nożem przed kolegami, którzy chcieli zrobić żart i go wystraszyć. Jeden z nastolatków z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. 15-latek, który zaatakował nożem, ma trafić do schroniska dla nieletnich.

Nastolatek wystraszył się kolegów ubranych w kominiarki i zaatakował ich nożem. (East News)

Do zdarzenia doszło w mauzoleum w Wałbrzychu. Grupa pięciu nastolatków ze Świdnicy wybrała się tam na wycieczkę w niedzielę wieczorem. Gdy dotarli już na miejsce, trzech z nich założyło na głowy kominiarki. W ten sposób chcieli wystraszyć pozostałą dwójkę dla żartu.

Z ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wynika, że nastolatek, gdy zobaczył kilka osób w kominiarkach, od razu sięgnął do kieszeni po nóż i ranił nim 16-letniego kolegę w kominiarce w udo. Chłopak został zabrany do szpitala w ciężkim stanie, realnie zagrażającym jego zdrowiu i życiu.