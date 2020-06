"Wakacyjna Trasa Dwójki” 2020. W tym roku inna niż dotychczas

Kiedy rozpocznie się "Wakacyjna Trasa Dwójki"?

"Wakacyjna Trasa Dwójki", czyli LATO MUZYKA ZABAWA, w nowych warunkach

Z uwagi na pandemię koronawirusa "Wakacyjna Trasa Dwójki" będzie jednak wyglądała zupełnie inaczej niż do tej pory. Będzie to pierwsza samochodowa trasa koncertowa po Polsce, jak ją reklamuje TVP. Co to oznacza? Trasa "Lato Muzyka Zabawa", która rozpocznie się na lotnisku w Nowym Targu w niedzielę 28 czerwca, będzie odbywać się w zupełnie inny sposób. Słuchacze będą uczestniczyć w imprezie, siedząc w swoich samochodach, zaparkowanych pod sceną. Wszyscy, którzy przyjadą, dostaną też odbiorniki radiowe dostrojone do odpowiedniej częstotliwości. Zamiast klaskania będzie miganie światłami i trąbienie klaksonami.