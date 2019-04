W weekend gwałtowna zmiana pogody. Burze i grad. Pogoda na majówkę

Dziś poczujemy przedsmak nadchodzącego lata. Na termometrach lokalnie może być nawet 29 stopni. W nadchodzący weekend jednak szykuje się gwałtowna zmiana pogody.

Prognoza pogody na piątek

Prognoza pogody. Będzie upalnie

Nad całą Polskę rozleje się ciepło. Na termometrach średnio od 25 do 28 a nawet 29 st. C. Będzie to najcieplejszy dzień od początku roku.