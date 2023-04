W tym miejscu nie wolno grillować. Straż ostrzega

Kierzkowski przypomniał również, że wraz ze wzrostem temperatur rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. - Uważajmy, by podczas spacerów nie zaprószyć przypadkowo ognia - przestrzegł. Zwrócił też uwagę na to, by uważać, paląc papierosy, a nawet parkując pojazdy, bo nagrzane elementy układu wydechowego mogą podpalić trawę.