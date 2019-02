W sprawie taśm cisza. Jarosław Kaczyński wspominał Jana Olszewskiego

Gościem Polskiego Radia był Jarosław Kaczyński. Głównym tematem rozmowy było wspomnienie byłego premiera Jana Olszewskiego. Prezes PiS nie odniósł się do nowych informacji "Gazety Wyborczej" ws. "taśm Kaczyńskiego" i spółki Srebrna.

Szef partii rządzącej nie odniósł się do doniesień gazety, a internauci na to czekali. Ograniczył się jedynie do wspomnienia zmarłego Jana Olszewskiego. Dziś rozpoczęła się żałoba narodowa w związku ze śmiercią byłego premiera.