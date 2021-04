W Rzeszowie szczepiono preparatem J&J? Adam Niedzielski komentuje

Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował doniesienia, że do szczepień w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie użyty został preparat firmy Johnson&Johnson. Szef resortu zdrowia podkreślił, że jeśli te informacje się potwierdzą, to oznaczać to będzie, że szczepienia te były nielegalne.

Szczepionka Johnson&Johnson Źródło: East News