W Polsce pracują robotnicy z Korei Płn.? Zaskakujące doniesienia amerykańskiego dziennika

Pracownicy z Korei Północnej mieli pracować w stoczni w Policach. Taki obrót spraw nie podoba się Stanom Zjednoczonym. W obszernym reportażu gazeta zdradza kulisy pracy Koreańczyków w Polsce.

W grudniu Rada Bezpieczeństwa ONZ, do której od stycznia dołącza Polska , wydała rezolucję nakazującą wydalenie pracowników z Korei Płn., w ciągu dwóch lat. To efekt listopadowego testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej . Z podobnym rozporządzeniem do samorządów zwróciło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Według Państwowej Inspekcji Pracy od połowy 2017 roku w Polsce, ma przebywać 450 pracowników z Korei Płn., zatrudnionych przez 19 firm. Z kolei The Times, wysyłając zapytania do 16 województw, otrzymał od 10 informację, o 124 nowych pozwoleniach na pracę w 2017 r. i 253 w poprzednim. Jednak dokładna liczba Koreańczyków z północy w Polsce nie jest znana.

Koreański Instytut ds. Zjednoczenia Narodowego w Seulu podaje, że ok. 150 tys. mieszkańców Korei Płn. pracuje za granicą. Partia Robotnicza w Pjongjangu ma uzyskiwać od 30 do 80 proc. zarobków każdego pracownika, co stanowi poważne źródło dochodów reżimu Kim Dzong Una. Mimo to, niektórzy Koreańczycy mają wręczać łapówki, aby uzyskać te miejsca pracy.