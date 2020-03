W niedzielę 10 rejsów w ramach akcji "Lot do domu”

Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. Ma umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. W ramach akcji organizowane są rejsy czarterowe w różne regiony świata. Zakończenie akcji planowane jest do 5 kwietnia. W dalszym ciągu loty będą się odbywały na mniejszą skalę.