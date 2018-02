W którym kraju najczęściej mówiono o "polskich obozach zagłady"? MSZ przedstawia dane

W ciągu ostatnich 10 lat polskie placówki dyplomatyczne interweniowały ponad 1400 razy w sprawie przekłamań związanych z historią Polski - informuje MSZ. W ubiegłym roku polscy dyplomaci najczęściej prostowali nieprawdziwe informacje w Wielkiej Brytanii (61 razy), USA (46) i Niemczech (32).

W latach 2008-2013 liczba interwencji w sprawie "wadliwych kodów pamięci" była stała i wynosiła ok. 100 rocznie. W roku 2014 wzrosła już jednak do 151. Najwięcej było ich w roku 2015 – aż 277, a rok później - 241. W ubiegłym roku odnotowano 258 interwencji w 30 krajach.

W wyniku działań polskiej dyplomacji niektóre redakcje zagranicznych mediów (m.in."Wall Street Journal", "San Francisco Chronicle", "New York Times" i agencja Associated Press) wpisały do swoich zasad publikacji zakazy używania zwrotu "polskie obozy zagłady".